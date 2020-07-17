Возобновление саммитов ЕС: "Вместе лучше"

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя, где проходит саммит Евросоюза:

"Стандартные уверения в единстве и солидарности Евросоюза звучат по-новому после 4-месячного перерыва в саммитах.

В начале коронавирусного кризиса страны-члены закрывали друг с другом границы, плохо координировали свои действия, запоздали с помощью Италии. Но Союз признавал и исправлял свои ошибки, лидеры поддерживали видеосвязь, а теперь не побоялись снова собраться в тесном зале заседаний.

Но обозначаются новые расколы. На этом саммите особняком стоит Венгрия, за неё в споре о верховенстве права может вступиться Польша. По бюджетным вопросам обособляется «бережливая» четвёрка во главе с Нидерландами. Блок образуют наиболее пострадавшие южные страны, такие, как Испания.

Брюссель опять пытается сблизить другие столицы. Но они и так смогли убедиться, что им лучше вместе".