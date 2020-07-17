Евросоюз лишает силы право вето Венгрии и Польши

На проходящей в Брюсселе встрече в верхах Евросоюза рассматривается предложение увязать финансирование стран-членов с соблюдением ими верховенства права. Под этим подразумевается уважение общих правил и норм, свобода СМИ и независимость правосудия. Этого, по мнению многих в Западной Европе, не хватает в Восточной, но её руководители могут заблокировать эту инициативу.

Выход придумал еврокомиссар по вопросам юстиции:

«Еврокомиссия предлагает работать с "перевёрнутым" квалифицированным большинством, тогда дискуссия по бюджету будут более эффективной, - сказал Дидье Рейндерс. - Если же решения будут приниматься простым большинством или, тем более, единогласно, то будет очень трудно получить результат. Мы это обсуждаем».

Попытки лишить Польшу и Венгрию права вето вызвали ожесточенное сопротивление. Парламент в Будапеште запретил правительству подписываться в Брюсселе под любыми условиями, связанными с верховенством права.

«Наши союзники по ЕС создают запутанную процедуру, - сказал венгерский спикер Ласло Ковер. - На самом деле они хотят связать выплату денег не с европейскими ценностями, а с поощрением глобализации и миграции, разрушением наций и традиций, чего требует европейская политическая элита».

Еврокомиссар-бельгиец верит, что удатся увязать восстановления после пандемии с верховенством права:

«Во многих переговорах есть отправная точка для всех участников, после которой нужно сесть за стол и попытаться найти компромисс. Это относится к собравшимся в Брюсселе разным лидерам, в том числе, венгерскому, - продолжил Рейндерс. - Так что возможно будет найден приемлемый для всех баланс между необходимостью реагирования на нынешний кризис с помощью механизма восстановления и примирения и между полным уважением ценностей ».

Рейндерс добавил, что на такой увязке настаивает не только Еврокомиссия, но и Европарламент и многие страны-члены ЕС.