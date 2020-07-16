Москва: задержания на стихийном митинге

В Москве на несогласованной акции протеста против поправок к Конституции были задержаны 147 человек, в том числе муниципальный депутат Юлия Галямина и член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, а также журналисты ряда СМИ. К утру в отделах полиции остались не менее 4 манифестантов.

В стихийном митинге приняли участие несколько сотен человек. Организаторы мероприятия также сообщают, что собрали несколько тысяч подписей против поправок.

Говорят участники акции протеста:

"Мы не признаем итоги голосования, мы считаем, что они были полностью фальсифицированы, мы против репрессий, мы за свободную журналистику, за то. чтобы власть была сменяема, чтобы в нашей стране был шанс жить хорошо".

"В нашей стране, по сути, нет демократии. И поправки закрепили возможность Путину править до 2036 года, учитывая, что он правит с начала 2000-х годов".

По результатам завершившегося 1 июля голосования почти 78% россиян одобрили изменения Конституции страны, которые, среди прочего, позволяют действующему президенту Владимиру Путину принять участие в выборах 2024 года. Независимые наблюдатели говорят о фальсификациях и накручивании явки, в ЦИК утверждают, что за весь период голосования серьезных нарушений, которые требовали бы разбирательства, не обнаружено.