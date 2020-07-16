Цифровая пропасть: как Huawei обучает молодёжь Африки?

Половина населения планеты до сих пор не имеет доступа в интернет.
Большая часть Африки на данный момент — в погоне за интернетом и цифровой грамотностью. Этот разрыв еще больше увеличился из-за пандемии коронавируса. С закрытием школ некоторые ученики остались без альтернативного обучения.
Но высокотехнологичные мобильные классы для обучения цифровой грамотности помогают сократить этот разрыв. Например, в Кении.
В мобильном классе — все, от студентов до предпринимателей — учатся пользоваться компьютерами и приобщаться к виртуальному миру.
Двадцатилетняя Кэролин Бенека Онесмус прошла обучение в таком мобильном классе.
Она живет с родителями и сестрой в городке Мулолонго близ столицы Найроби. Ее новые цифровые знания помогли ей в получении образования в области парикмахерского искусства и косметологии. Теперь она собирается открыть свой бизнес в индустрии красоты.
Пока у Кэролин есть только смартфон. Но существуют специальные кредитные схемы, которые помогают кенийцам получить доступ к компьютерам.
Мобильные классы DigiTruck — часть программы Huawei "Технологии для всех". Она также помогает общаться школьникам по всей Южной Африке. Благодаря ей запущено дистанционное обучение в Сенегале во время пандемии.
Бельгийская компания Close the Gap также помогает знакомить с технологиями нуждающихся.
Она перерабатывает европейские компьютеры, планшеты и смартфоны, давая им новую жизнь.
В Европе, согласно данным ЮНЕСКО, 14 % домашних хозяйств не имеют доступа к интернету, а 22 % — к компьютеру, что ограничивает такие вещи, как дистанционное обучение.
В Испании, специальный "Умный автобус" (SmartBus) помогает детям получить доступ и ориентироваться в мире интернета.