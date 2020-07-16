Цифровая пропасть: как Huawei обучает молодёжь Африки?

Половина населения планеты до сих пор не имеет доступа в интернет.

Большая часть Африки на данный момент — в погоне за интернетом и цифровой грамотностью. Этот разрыв еще больше увеличился из-за пандемии коронавируса. С закрытием школ некоторые ученики остались без альтернативного обучения.

Но высокотехнологичные мобильные классы для обучения цифровой грамотности помогают сократить этот разрыв. Например, в Кении.

В мобильном классе — все, от студентов до предпринимателей — учатся пользоваться компьютерами и приобщаться к виртуальному миру.

Во время пандемии большинство молодых людей смогли использовать свои навыки для продолжения учебы, а молодые предприниматели — для развития своего бизнеса” Мартин Мугамби менеджер по обучению, "Компьютеры для школ Кении"

Двадцатилетняя Кэролин Бенека Онесмус прошла обучение в таком мобильном классе.

Она живет с родителями и сестрой в городке Мулолонго близ столицы Найроби. Ее новые цифровые знания помогли ей в получении образования в области парикмахерского искусства и косметологии. Теперь она собирается открыть свой бизнес в индустрии красоты.

До появления мобильного класса, я не знала, как пользоваться компьютером. Меня впервые обучили работе с ним, и это мне очень помогло. С приходом технологий — все по-другому. И это значительно облегчило мою жизнь Кэролин Бенека Онесмус обучающася в мобильном классе DigiTruck

Пока у Кэролин есть только смартфон. Но существуют специальные кредитные схемы, которые помогают кенийцам получить доступ к компьютерам.

Мобильные классы DigiTruck — часть программы Huawei "Технологии для всех". Она также помогает общаться школьникам по всей Южной Африке. Благодаря ей запущено дистанционное обучение в Сенегале во время пандемии.

Цель этой программы — уверенность в том, что каждый может воспользоваться цифровыми технологиями. Мы хотим сделать образование доступным везде, в любое время и для всех Кен Ху заместитель главы Huawei

Бельгийская компания Close the Gap также помогает знакомить с технологиями нуждающихся.

Она перерабатывает европейские компьютеры, планшеты и смартфоны, давая им новую жизнь.

COVID-19 создал своего рода цифровую бедность, которая вышла на поверхность сейчас во всех обществах. Появляются новые возможности, помогающие сделать шаг к созданию новых норм также и для тех, кто был обделен вниманием Оливье Ванден Эйнде гендиректор Close the Gap

В Европе, согласно данным ЮНЕСКО, 14 % домашних хозяйств не имеют доступа к интернету, а 22 % — к компьютеру, что ограничивает такие вещи, как дистанционное обучение.

В Испании, специальный "Умный автобус" (SmartBus) помогает детям получить доступ и ориентироваться в мире интернета.