Палермо: такого ливня здесь не видели более 200 лет

Жители Палермо пытаются прийти в себя после непогоды, обрушившейся на этот итальянский город. По словам мэра Леолуки Орландо, прошедший здесь дождь стал самым сильным с 1790 года. Буквально за два часа выпала годовая норма осадков. Сообщается, что метеослужбы не прогнозировали столь интенсивный ливень, и власти не объявлили штормовое предупреждение. Людям пришлось вплавь выбираться из своих автомобилей.

Житель Палермо: "Вон там моя машина стоит. Все настолько быстро заполнялось водой, что мы поняли: уехать возможности нет. Мы вышли из автомобиля, когда вода уже через двери просачивалась. Перелезли чепрез ограждения. Но и они были под водой. Потом некоторые машины стали перемещаться вправо, плыть. Но моя стояла". "Я не один был. Со мною находились мать и отец. Мама очень беспокоилась. И ее какое-то время пришлось убеждать, что надо отсюда выбираться".

Житель Палермо: "В самом начале это был, как казалось обычный, нормальный дождь. Затем стало лить все больше и больше. И, что особенно неприятно, вода стала заливать даже маленькие, боковые улочки".

Пока окончательно не ясно есть ли жертвы. На момент написания этого сюжета, спасатели продолжали искать пропавших без вести. Ранее очевидцы говорили о людях застрявших в автомобиле в затопленном туннеле.