Смерть от бубонной чумы

Минздрав Монголии подтвердил первый случай летального исхода в результате заражения бубонной чумой. Этот вывод был сделан на основе анализа полимеразной цепной реакции, сокращенно ПЦР, взятого у пациента.

Смерть 15-летнего подростка наступила по дороге в стационар. Известно, что за несколько дней до этого молодой человек вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка-тарбагана, переносчика возбудителя сезонной чумы.

Официальный представитель министерства здравоохранения Монголии Нарангерель Дорж сообщила прессе, что "заболевание и последующий летальный исход были вызваны чумной палочкой. У пациента началось воспаление лимфатических узлов, Мы много раз говорили предупреждали, особенно в отпускной период, получая информацию в том числе и в этом месяце, что продолжающаяся, несмотря ни на что, охота на сурка, как и потребление его мяса сопряжено со смертельной опасностью".

В стране были выявлены еще два случая заражения бубонной чумой среди людей; тот же недуг обнаружили у жителя города Баян-Нур на севере Китая.

Роспотребнадзор Бурятии, расположенной у границы с Монголией, организовал отлов мышевидных грызунов для исследования их на наличие возбудителя чумы.