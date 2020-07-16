Нидерланды вычисляют свой вклад в подъём ЕС после пандемии

Голландские цветы - это не только национальный символ, но и большой бизнес. Как и в других странах Евросоюза, пандемия коронавируса сильно ударила по производству и продажам.

Представитель компании "Королевская флора" опасается, что экономика не сможет быстро восстановиться^

Когда будет вторая волна, во многих странах, возможно, снова будет введена самоизоляция, - говорит Мишель ван Ши. - Это навредит экспорту цветов и растений и будет плохо для нашей индустрии".

Эти цветы продаются по всему общему рынку. В порту Роттердама, крупнейшем в Европе, продолжается швартовка и погрузка, но с меньшим, чем прежде, размахом. Это свидетельство самого сильного экономического спада за многие поколения. Евросоюзу отчаянно нужно принять план восстановления хозяйства и стимулирования роста.

Передаёт политический редактор еврлоньюс Даррен Маккафри:

"Лидеры ЕС впервые с начала пандемии собираются в Брюсселе. Они все согласны с тем, что им необходимо достичь соглашения. Но пока между ними сильны разногласия о том, насколько велик должен быть этот восстановительный фонд, и на каких условиях нужно предоставить к нему доступ. Потому что на позиции всех глав государств и правительств оказывают огромное влияние внутриполитические соображения".

Произошли заметные сокращения национальных расходов на здравоохранение, образование, культуру, - говорит экономист Съёрд ван Беккум. - Государственным деятелям будет трудно объяснять своему электорату, зачем они посылают деньги за границу, если это не сопряжено с важными для страны условиями".

Евродепутат из Нидерландов сетует на то, что она зарабывала на чёрный день деньги, которые приходится отдавать тем, кто этого не делал:

Италия и Испания действительно пострадали от COVID-19, но всем испанцам теперь обеспечен базовый доход, у их правительства достаточно денег для бесплатной раздачи, - говорит Роберт Роос. - Почему же голландские налогоплательщики должны передавать эти бесплатные деньги испанцам?"

Мнения голландских избирателей разошлись:

"По моему, нормально, что мы должны помогать другим народам, у которых меньше, чем у нас".

"Если бы мой друг попросил меня дать ему взаймы, я бы сказал дал. Но когда одалживаешь, никогда не знаешь поверняка, получишь ли свои деньги обратно. В такий ситуации сейчас наша страна".

"История научила нас, что деньги быстро исчезают в странах которые были упомянуты. Так что лучше давать их под определённые условия".

Недаром Нидерланды, а также Австрию, Швецию и Данию, называют «бережливой» или «рачительной» четвёркой. Эти богатые страны хотят убедиться, что их деньги принесут наибольшую пользу бедным, им самим, и всему Евросоюзу.