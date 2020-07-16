Несмотря на судебное поражение от Apple, Еврокомиссия обязалась продолжать борьбу с нечестными налоговыми сделками. В среду Европейский суд в Люксембурге отменил решение Брюсселя о взыскании с американской корпорации неуплаченных Евросоюзу налогов в размере 13 миллиардов евро.

«Мы определим наши следующие шаги как только завершим оценку судебного решения. - сказала вице-председатель Еврокомиссии Маргрете Вестагер. - Но ясно одно: борьба с агрессивным налоговым планированием - это марафон, это не спринт, и этот марафон проходит по очень холмистой местности «.

Аpplе платила налоги в Ирландии по очень низкой ставке в 1%. Еврокомиссия назвала такую льготу незаконной государственной помощью, которая позволила коропорации сэкономить значительные средства. Дублин обвинял Брюссель во вмешательстве в суверенное право страны проводить собственную налоговую политику.

В среду Еврокомиссия объявила о новых мерах с целью не позволить транснациональным корпорациями уклоняться от уплаты налогов в ЕС справедливом объёме.