Европейский суд отменил приоритетность действия так называемого «Щита конфиденциальности». Это система защиты персональных данных при передаче их компаниями из ЕС в США, внедрённая Еврокомиссией.

Это инициативу Брюсселя объявил недействительной председатель Суда в Люксембурге Коен Ленертс.

Суд признал, что "Щит конфиденциальности" не обеспечивал европейские стандарты защиты данных, когда их отправляли на другую сторону Атлантики.

Это стало ответом на иск к европейскому подразделению компании Facebook Макса Шремса. Австрийский юрист опасался того, что американские агентства безопасности будут всё больше перехватывать информацию, поступающую извне, как это делал, например, Эдвард Сноуден.

«Вам не следует просто передавать данные в страну, где за ними ведется наблюдение, и где европейцы никак не защищены, - сказал Шремс. - Обычным пользователям это особенно не навредит, хотя они заслуживат более надёжной страховки от вмешательстива в их частную жизнь».

Вице-председатель еврокомиссия заявила, что будет проведено расследование, по итогам которого система «Щит конфиденциальности» будет обновлена:

«Сегодняшнее решение суда стало для нас руководством к действию, - сказала Вера Йоурова. - Мы обеспечим, чтобы обновлённый инструмент полностью ему соответствовал».

Системе «Щит конфиденциальности» отдавался приоритет, когда возникало несоответствие между её действиями и правилами конфиденциальности конкретных компаний, а их с американской стороны участвовало 5 тысяч. Но теперь одно из важнейших соглашений Брюсселя с Вашингтоном в цифровой сфере может быть пересмотрено.