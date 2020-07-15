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Брюссельское бюро

Евросоюз готовит меры на случай второй волны Covid-19

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 Shona Murray
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Евросоюз готовит меры на случай второй волны Covid-19
Авторское право  Martin Meissner/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Еврокомиссия признала, что вначале наступление короновируса застало её врасплох. Но теперь Брюссель объявил ряд краткосрочных мер, которые сделают необязательной самоизоляцию граждан и целых стран в случае второй инфекционной волны.

В числе этих мер - координация тестирования, свободное перемещения медицинского оборудования, обмен эпидемиологической информацией между странами-членами, а также совместимость национальных приложений для мобильных устройства для отслеживания заражённых.

«Не будет европейского приложения для отслеживания, не думаю, что люди ожидают его разработки от Еврокомиссии, - сказал её вице-председатель Маргаритис Схинас. - Но наш долг - обеспечить, чтобы национальные приложения соответствовали определенному количеству критериев, в том числе по защите данных. В частности, они не должны показывать местонахождение владельца. Теперь эти рекомендации на столе, чтобы промышленности было легче к ним адаптироваться».

Страны по всему миру разрабатывают приложения для смартфонов, помогающие выявлять и ограничивать распространение коронавируса.

Эксперт по технологической политике Евросоюза объясняет, как можно обеспечить эффективность этих программ:

«Нужно, чтобы около 60% населения использовали эти приложения. Поэтому очень важно, чтобы люди доверяли им, иначе они их не загрузят, - сказала Дженнифер Бейкер. - Когда приложение находится в смартфоне, нужно, чтобы они был включен, чтобы люди не забывали брать его с собой. Приложение на самом деле отслеживает не другого человека, а другой телефон, который оказался неподалёку. Приложение полезно, но это не единственное решение».

Брюссель также привлёк внимание к необходимости сдержать следущую вспышку сезонного гриппа. Она может подвергнуть дополнительной нагрузке системы здравоохранения осенью и зимой, если в то же время продолжит распространяться COVID-19.

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