В США привели в исполнение федеральный приговор

Первый за 17 лет смертный приговор на федеральном уровне приведён в исполнение в США. В ночь на вторник в тюрьме города Терре-Хот (штат Индиана) был казнен с помощью смертельной инъекции Дэниел Льюис Ли, осужденный за убийство трех человек, в том числе 8-летней девочки. Перед смертью он заявил, что не совершал этого преступления.

Казнь Ли неоднократно переносили. Не далее, как в понедельник Апелляционный суд Вашингтона удовлетворил ходатайство его защиты и отложил на неделю казнь Дэниела Ли и еще троих приговорённых. Но в ночь на вторник Верховный суд с перевесом в один голос постановил, что приговор следует-таки привести в исполнение.

"Эти бесконечные отсрочки исполнения приговора причинили нашей семье огромные страдания, потому что каждый раз, когда возобновлялись слушания, нас на них вызывали. Затянувшаяся на годы ситуация только усугубила наше горе, никто и никогда о нас не думал", - отреагировала на новость Моника Вейлетт, родственница жертв Ли.

С 2003 года в США действовал неофициальный мораторий на исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. Вместе с тем смертные приговоры продолжали приводиться в исполнение в 28 штатах.