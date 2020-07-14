Уроки Хельмута Ньютона

Премьера документального фильма "Хельмут Ньютон - злые и красивые" состоялась в Германии за месяц до 100-летия легендарного фотографа.

"Злые и красивые" - так называлась знаменитая мелодрама Винсенте Минелли, снятая в 1952 году с Кирком Дугласом и Ланой Тернер в главных ролях. Это история о восходящих и гаснущих кинозвёздах, которая позволяет заглянуть за кулисы Голливуда.

В своём фильме немецкий режиссёр Геро фон Бём также раскрывает тайны мира моды, гламура и знаменитостей, но через призму объектива фотоаппарата того, кто совершил настоящую революцию в журнальной фотографии и модной индустрии. Серии Ньютона с изображениями обнажённых женщин вызывали шквал ожесточённой критики, его фото называли "сексистскими". Но сам он считал, что это скорее смятение при виде новой, раскрепощённой женщины, которую он в своих снимках открывал :

"Вы знаете, все эти разговоры (о сексизме) в одно ухо влетают - а в другое вылетают. Я думаю, что в наши дни освобождение женщин - это совсем о другом".

Молодой еврейский фотограф, бежавший из нацистского Берлина, стал суперзвездой после настоящей Одиссеи по всему миру. Его провокационные, эротически заряженные черно-белые фотографии печатались в Vogue, Elle и других известных журналах.

"В фотографии есть два ужасных слова: искусство и вкус", - говорил мэтр. Но его главный урок - лейтмотив фильма Геро фон Бёма:

_"Мне совершенно наплевать на то, что говорят люди, когда им не нравятся мои работы, если они нравятся мне самому".

_