В запрете на поездки в Евросоюз мало изменений

Россиян и американцев по-прежнему не пускают в Евросоюз. В нём пересмотрен список из 15 третьих стран, жителям которых разрешено посещать государства-члены ЕС.

О снятии запрета на поездки из России не сообщается.

У Соединённых Штатов для этого слишком высок уровень коронавирусной инфекции, хотя администрация президента Трампа уверяет, что распространение Covid-19 по США взято под контроль.

«Как бы ни хотелось, но очень трудно отрицать факт, что вспышка в Соединенных Штатах усиливается, - сказала Кристин Берзина из Германского Фонда Маршалла. - Ситуация в Америке драматически ухудшается. Это создаёт политические сложности для президента, но политика ЕС, на самом деле, обоснована".

Список носить лишь рекомендательный характер, но со страной, его нарушившей, другие могут закрыть границы. Под угрозой также её участие в программе экономического восстановления ЕС.

Но в режим поездок может внести коррективы эпидемиологическая ситуация.

«Было бы неправильно думать, что список окончательно сформирован, - продолжала брюссельский наблюдатель. – Он пересматривается каждые две недели с учётом уровней заражения, и в случае его снижения в какой-то третьей стране он может быть расширен, а затем изменён снова. Я думаю, нам к такому придётся привыкнуть ».

Обновленная версия списка безопасных стран за пределами Евросоюза будет официально выпущена в среду. Согласно нашим источникам, из него могут быть исключены Сербия и Черногория, в которых усилилось распространения коронавируса.