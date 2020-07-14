Ведущие деятели Евросоюза проводят раздельные переговоры накануне брюссельского саммита в конце недели, который будет посвящён финансированию выхода ЕС из пандемии. Канцлер Германии встретилась с премьер-министром Италии, а ранее - с президентом Франции. Между их мнений о том, сколько надо собрать средств на восстановление и как их распределять, имеются различия.

«Задача огромна, поэтому и ответ должен быть большим, - сказала Ангела Меркель. – Никто не может знать каждую деталь заранее. Но необходимо предпринять особые усилия. Европа хочет держаться вместе в этот трудный час. Цифры надо поставить в политическое измерение".

За политический подход ратует и итальянский премьер, чья страна особенно сильно пострадала от вспышки коронавируса:

«Сейчас время ответственности, время солидарности, - сказал Джузеппе Конте. - Мы должны быть политически амбициозными. Нельзя ставить вперёд наши национальные интересы. Европа должна предложить своим гражданам эффективные решения, а не иллюзии и страхи».

Иную позицию занимают так называемые «бережливые» страны. Так, премьер-министр Нидерландов выступает против совместного заимствования странами ЕС на рынках капитала триллиона евро на преодоление последствий пандемии.

Для того, чтобы план восстановления ЕС был принят, его должны одобрить все участники саммита.