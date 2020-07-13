Цены на нефть падают перед встречами OPEC

Мировые цены на нефть падают на фоне перспективы увеличения добычи; снижение ускоряют опасения, связанные с пандемией и ожидание встреч OPEC+.

На вторник запланировано заседание технического комитета экспертов, а на среду - министерского мониторингового комитета. Увеличение случаев COVID-19 помешало спросу, и аналитики прогнозируют, что члены OPEC согласятся увеличить предложение, ослабив сокращение поставок, о котором договорились в апреле для поддержания цен.

В понедельник Международный валютный фонд пересмотрел свои прогнозы роста для стран Ближнего Востока и Северной Африки в сторону понижения: МВФ прогнозирует худший спад на Ближнем Востоке за полвека

"Что касается стран-экспортёров нефти, ожидается, что они потеряют около 270 млрд долларов доходов от нефти по сравнению с прошлым годом, и это очень большой спад. И мы ожидаем, что рост для большинства стран в этом году будет отрицательным", - говорит Джихад Азур, директор Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ.

МВФ ожидает, что общий экономический спад в ближневосточных странах-экспортёрах нефти в этом году составит 7,3% из-за последствий вспышки коронавируса и потрясений на рынке нефти. Это на 2% превышает апрельские прогнозы.