Спортивный арбитражный суд разрешил "Манчестер Сити" участвовать в еврокубках

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "Манчестер Сити" и разрешил команде участвовать в еврокубках.

Английский клуб оспаривал решение УЕФА, который в феврале исключил "горожан" из еврокубков на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей.

"Манчестер Сити" приветствует сегодняшнее решение и видит в нём подтверждение позиции клуба и доказательств, которые мы смогли предоставить. Клуб хотел бы поблагодарить членов комиссии за их старания и надлежащее проведение процедуры", - говорится в официальном заявлении "горожан".

Благодаря решению CAS "Манчестер Сити" сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона 2020/2021, поскольку сейчас команда уверенно занимает второе место в Английском премьер-лиге (от "Челси", идущего на третьем месте, ее отделяют 12 очков).