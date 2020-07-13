Супруга Джона Траволты умерла от рака груди

Американская актриса и модель Келли Престон, супруга Джона Траволты, умерла в возрасте 57 лет. Причиной смерти стал рак груди, с которым женщина боролась на протяжении последних двух лет.

"С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла двухлетнюю борьбу с раком груди. Она отважно боролась за свою жизнь, получая любовь и поддержку отовсюду", - написал Траволта в своем Инстаграме.

Они поженились в 1991 году. В браке у четы родилось трое детей. Дочери Элле сейчас 20 лет, сыну Бенджамину - 9. Еще один сын пары Джетт умер в возрасте 16 лет в 2009 году в результате приступа эпилепсии и полученной смертельной травмы головы.

Известность Престон принесла комедия "Близнецы" 1988 года, где ее партнерами по съемочной площадке были Дэнни Де Вито и Арнольд Шварценеггер. В 1993 году Келли исполнила главную роль в телефильме "Американские часы" и стала одной из самых популярных молодых актрис США.

Последним фильмом, в котором снялась Келли Престон была криминальная драма "Кодекс Готти" 2017 года. Она сыграла супругу персонажа Траволты - Джона Готти - главы мафии Нью-Йорка.