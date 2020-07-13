Евросоюз направил осторожное послание Китаю и Гонконгу

Евросоюз тщательно готовится отреагировать на принятый в Китае закон о безопасности Гонконга. Министры иностранных дел на встрече в Брюсселе пытались выработать «скоординированный подход» к этой проблеме.

Верховный представитель ЕС по внешней политике намерен напомнить Пекину о незыблемости принципа «одна страна-две системы»:

«Наше послание в этом контексте двоякое, - сказал Жозеп Боррель. - Во-первых, ЕС выражает поддержку автономии и фундаментальной свободы Гонконга. Мы будем и впредь стоять бок о бок с его людьми. А Китаю мы говорим, что его недавние действия меняют правила; это потребует пересмотра нашего подхода и, несомненно, повлияет на наши отношения ».

Швеция вслед за Францией и Германией призвала дать Китаю более решительный ответ. Среди предложенных ими мер - расширение запрета на экспорт в КНР предметов, которые могут быть использованы для пыток или полицейских репрессий таких, как резиновые пули. Гражданским активистам из Гонконга может быть предоставлен долговременный статус беженца, и большему числу студентов – возможность учиться в Европе.