Президентом Польши переизбран консерватор и националист Анджей Дуда. Это значит, что он сможет продолжать реформу судебной системы, нарушающую, по мнению Брюсселя, независимость судей и демократические нормы.

Евросоюз ещё в 2017 году возбудил против Варшавы дисциплинарную процедуру в соответствии со статьёй 7-й основополагающего договора. Эксперт по юриспруденции из организации Democracy Reporting International считает, что пока это принесло лишь ограниченные результаты:

«До сих пор центральные институты Евросоюза мало сделали, чтобы остановить отступление некоторых стран-членов от принципа верховенства права, - сказал Якуб Ярачевский. - Только Европейский суд принял некоторые решения и промежуточные меры. Но диалог с Польшей по статье 7-й находится в тупике и никуда не идёт».

Польша является крупнейшим получателем средств на борьбу с коронавирусом. Некоторые лидеры ЕС предлагают поставить соблюдение общих правил в качестве условия для дальнейшего выделения такой помощи пандемии из союзного бюджета.

"Дьявол кроется в деталях, - продолжал юрист. - Многое зависит от того, насколько эффективной будет эта обусловленность, сможет ли она реально повлиять не только на Польшу, но и на другие страны, где верховенство права, демократия и права человека находятся в опасности, - Если же эта обусловленность будет смягчена, и институты формально утвердят её на пути к достижению согласия по бюджету, то эта не окажет реального воздействия ».

Главы государств и правительств ЕС встретятся в конце этой недели в Брюсселе, чтобы решить, откуда взять деньги на восстановление после пандемии и как их распределять среди пострадавших стран.