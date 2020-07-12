Президентские выборы в Польше: кандидаты голосуют

В Польше стартовал второй тур президентских выборов. В 7 часов утра по местному времени по всей стране открылись более 27 тысяч избирательных участков. Свыше 670 тысяч человек решили воспользоваться возможностью дистанционного волеизъявления по почте.

Определить имя того, кто будет возглавлять государство ближайшие пять лет, предстоит 30 млн поляков, обладающим правом голоса. Они выбирают между действующим президентом, выдвиженцем правящей партии "Право и справедливость" Анджеем Дудой и кандидатом от оппозиционной "Гражданской платформы", мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Шансы на победу у соперников примерно равны, отмечают эксперты. При этом, предлагают они совершенно разное будущее для Польши.

Консерватор и защитник традиционных ценностей Дуда позиционирует себя как гарант разработанных его правительством программ соцподдержки. Он известен антимигрантской риторикой и желанием сближения Варшавы с Вашингтоном.

Тшасковский обещает либерально настроенными избиртелям "открытую Польшу", выступает за легализацию однополых гражданских партнерств и улучшение отношений с ЕС. Он заявляет о намерении наложить вето на некоторые из принятых Дудой законов, в том числе на те, что противоречат европейскому плану борьбы с климатическими изменениями.

Официальные итоги голосования станут известны в течение 48 часов после закрытия избирательных участков.