Самозанятые израильтяне требуют финансовой поддержки

В Израиле прошла массовая акция протеста. Тысячи людей собрались на площади Ицхака Рабина в Тель-Авиве. Манифестанты утверждали, что власти не решают экономические проблемы, вызванные пандемией коронавируса, и требовали финансовой поддержки от государства.

В акции приняли участие самозанятые граждане, артисты, представители малого бизнеса и студенческих профсоюзов. Среди манифестантов те, кто потерял работу во время карантина. Ограничительные меры из-за распространения коронавируса Израиль ввел с середины марта. Места развлечений были закрыты, что сильно ударило по индустрии развлечений и отдыха. В конце мая правительство ослабило карантин. Но число новых случаев выявления инфекции стало расти и санитарные правила снова были ужесточены.

Самозанятые израильтяне говорят, что месяцами ждут обещанной государственной помощи, указывая на то, что отправленные в вынужденный отпуск наемные работники, получают пособия.

Общественный порядок обеспечивали по меньшей мере 300 полицейских.