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Израиль

Самозанятые израильтяне требуют финансовой поддержки

Комментарии
 Ирина Александрова и AP, AFP
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Самозанятые израильтяне требуют финансовой поддержки
Авторское право  Ariel Schalit/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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В Израиле прошла массовая акция протеста. Тысячи людей собрались на площади Ицхака Рабина в Тель-Авиве. Манифестанты утверждали, что власти не решают экономические проблемы, вызванные пандемией коронавируса, и требовали финансовой поддержки от государства.

В акции приняли участие самозанятые граждане, артисты, представители малого бизнеса и студенческих профсоюзов. Среди манифестантов те, кто потерял работу во время карантина. Ограничительные меры из-за распространения коронавируса Израиль ввел с середины марта. Места развлечений были закрыты, что сильно ударило по индустрии развлечений и отдыха. В конце мая правительство ослабило карантин. Но число новых случаев выявления инфекции стало расти и санитарные правила снова были ужесточены.

Самозанятые израильтяне говорят, что месяцами ждут обещанной государственной помощи, указывая на то, что отправленные в вынужденный отпуск наемные работники, получают пособия.

Общественный порядок обеспечивали по меньшей мере 300 полицейских.

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