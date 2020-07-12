Испытания в пути: европейцы едут в отпуск

Занятия в школах закончились. Карантинные меры ослаблены. Европейцы отправляются на долгожданный отдых. Многие к месту назначения едут на автомобилях. На внутренних границах ЕС в эти выходные скапливается множество машин. Чтобы въехать в Хорватию некоторым приходится ждать по несколько часов. На сегодняшний день в этой стране находится 500 тысяч туристов. Подавляющее большинство - иностранцы. В основном, немцы, поляки, австрийцы и венгры.

По ряду прогнозов, в нынешнем году в Хорватии ожидают лишь 40% от обычного числа отдыхающих в летний сезон. Многие предпочитают обосноваться в кемпинге. Эта бельгийская семья устроилась в Пуле на западном побережье полуострова Истрия. Компания намерена жить здесь в течение целого месяца. Такой же план реализуют их соседи по кемпингу, приехавшие из Италии. Отдыхающие проявляют осторожность: число случаев заражения коронавирусом нового типа в Хорватии растет с каждым днем.

Интенсивное движение наблюдаются и на автомагистралях Франции. В субботу протяженность пробок по стране составила 995 километров. И этому есть объяснение. К морю и в горы отправились не только отпускники. Во вторник 14 июля в стране отмечается Национальный праздник. Многие взяли отгул на понедельник, устроив себе четырехдневную передышку.