Правосудие или репрессии? | #КУБ

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Поправки к Конституции только вступили в силу, и тут же началась волна арестов и обысков. Задержаны советник “Роскосмоса” и экс-журналист Иван Сафронов, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Обыски прошли у участников кампании “НЕТ!”, выступавшей против поправок, в редакции “МБХ-медиа”, в офисе движения "Открытая Россия". Дела вроде совершенно разные, но многие видят в них звенья одной цепи.

Губернатор Хабаровского края был задержан по подозрению в убийствах и покушениях на убийство предпринимателей. Преступления совершены 15 лет назад на Дальнем Востоке. Это официальная версия. По неофициальной — задержание Фургала, члена ЛДПР, — чисто политическое дело.

Не удивлен аресту губернатора депутат Госдумы Александр Хинштейн. Точнее удивлен, что все произошло так поздно:

За первые сутки онлайн-петиция в поддержку Фургала собрала более 30 тысяч подписей. Ее авторы утверждают, что "задержанный стал костью поперёк горла "Единой России" и "они пытаются всеми способами свергнуть его с поста губернатора Хабаровского края".

По мнению политолога Аббаса Галямова, задержание Фургала - это сигнал оппозиционным кандидатам, которые захотят вступить в гонку за губернаторские посты: “Не вздумайте всерьез бороться за победу, если победите - вам же хуже будет”.

У ареста Фургала есть важный политический подтекст. Во-первых, это сигнал всем оппозиционным кандидатам, участвующим в... Publiée par Abbas Gallyamov sur Mercredi 8 juillet 2020

Еще одно громкое событие этой недели — задержание Ивана Сафронова, бывшего журналиста "Ведомостей" и "Коммерсанта". Его подозревают в госизмене. ФСБ заявила, что задержанный собирал и передавал секретные материалы спецслужбам Чехии.

За Сафронова вступились многие коллеги по цеху. Более 10 журналистов были задержаны возле здания ФСБ, куда они пришли на одиночные пикеты в поддержку Сафронова.

Бывший совладелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев назвал это дело "подлостью и низостью системы, которая обязана, но не готова быть прозрачной даже по отношению к дружелюбному, внимательному и неравнодушному взгляду".

Иван Сафронов потомственный журналист, пишущий о военном комплексе, армии, производстве и торговле оружием. Мне повезло,... Publiée par Damian Kudryavtsev sur Mardi 7 juillet 2020

"Иван так или иначе занимался расследовательской журналистикой, то есть пытался выяснить те факты, которые скрыты от общества, которые обществу неизвестны, с целью их дальнейшей публикации, то есть, грубо говоря, с целью их дальнейшей передачи. Столько было сигналов! Когда Кашина избили, это что, был не сигнал? Это было что? Это было 10 лет назад. Когда убили Политковскую, это был что не сигнал? Давайте с вами вспомним все сигналы. Это не сигнал, это тенденция. Это факт жизни журналиста в России, что да, в любую секунду такое с тобой может произойти", — говорит бывший главный редактор "Коммерсанта" Михаил Михайлин.

Хотя были и те, кто поддержал обвинение Сафронова, например, главный редактор журнала “Национальная оборона” Игорь Коротченко:

"Прелесть" какая! Комитет защиты журналистов США призвал отпустить Ивана Сафронова и снять обвинения. А ключи от сейфа с российскими госсекретами они не потребовали?"

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