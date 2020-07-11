Власти острова Лампедуза не справляются с новым наплывом нелегалов

В субботу в порт итальянского острова Лампедуза зашло судно с 80 мигрантами из Северной Африки на борту. За предыдущие двое суток сюда прибыли еще почти 700 нелегалов на 11 лодках. Большая часть из них - выходцы из Бангладеш.

На фоне распространения коронавируса власти острова бьют тревогу: центры временного содержания беженцев переполнены, проходить обязательный двухнедельный карантин новоприбывшим попросту негде. Наплыв нелегалов - очередной удар и по туризму, которому еще только предстоит оправиться от последствий ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

"Невыносимым" называет положение жителей Лампедузы губернатор Сицилии Нелло Музумечи и настаивает на том, чтобы Рим объявил на острове режим чрезвычайной ситуации.

С начала года как минимум 8 тысяч человек пересекли Средиземное море и добрались до берегов Италии. Это на 5 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года.