В Европе вырос спрос на дома на колесах

Дома на колесах завоевывают сердца европейцев. Наступила пора отпусков, и на фоне пандемии коронавируса все больше людей отказываются от дальних перелетов и переполненных гостиниц. Только в мае жители ФРГ приобрели свыше 10 тысяч новых трейлеров - это на 32% больше чем в прошлом году. В Испании спрос на кемперы также вырос - на 20%.

"Конечно, нам тоже приходиться задумываться о социальной дистанции. Но если уж выбирать между завтраком в месте, где полно людей, и завтраком у себя же в фургоне, то последнее, по-моему, гораздо безопасней", - говорит Элеутерио Гомес, житель Испании.

"Мы и раньше много ездили на машине, но в основном по автострадам. Теперь мы можем выбирать более живописные уголки, например, у побережья. У нас впереди еще целых два дня", - рассказывает Ракель Марти, жительница Испании.

Всего сегодня в Европе около 5 млн владельцев жилых автофургонов. Примерно 2 млн "караванов" уже в пути.

"Европейский рынок развивается, он все более ориентирован на молодых, спортивных людей. Потому автодома и пользуются такой популярностью, в последнее время - и в странах восточной Европы", - отмечает Франк Вилли, коммерческий директор Benimar.

Вырос интерес и к аренде фургонов. На одной из онлайн-платформ бронирования Yescapa зарегистрировано на 60% соответствующих запросов больше, чем в прошлом году. Правда, лишь малая доля отдыхающих решилась выехать за пределы своей страны в этом году.