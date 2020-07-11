Британцы не едут на португальские курорты

Живописные места, пляжи и поля для гольфа... Португальский регион Алгарве в летний сезон ежегодно привлекает множество туристов. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса курорты здесь практически пустуют. Потери несут и гостиничный, и ресторанный секторы.

Карлос Геррейро, владелец ресторана: "Мы открыли ресторан и тут же были вынуждены его закрыть. Мы вложились в этот бизнес, в надежде, что год будет хороший. В это время года мы могли бы обслуживать ежедневно 300-350 человек. Сейчас всего 30-40".

В Алгарве очень любят приезжать британцы. Однако тем, кто решит здесь отдохнуть, вернувшись в Соединенное Королевство, придется провести две недели в карантине. Люди не хотят терять время и деньги и просто не едут.

Жоао Сантос, бармен: "У нас сейчас 10-20% клиентов от их обычного числа. После ужина люди начинают приходить где-то в десять, в половине десятого вечера. Но в одиннадцать мы уже должны закрываться".

Надеясь на то, что иностранцы все же вернуться в Алгарве, португальские власти призывают граждан поддержать отечественный туризм. От активности в этом секторе напрямую зависит благополучие многих португальцев.