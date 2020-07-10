Битва за Британию: память о "Немногих"

В Соединённом Королевстве 10 июля вспоминают о Битве за Британию: 80 лет назад началась стратегическая воздушная операция Люфтваффе. Гитлер тогда планировал высадку на Британские острова; поскольку у Германии не было реальных шансов оспорить морское превосходство у Королевского флота, решили сделать ставку на превосходство в воздухе.

Само название — "Битва за Британию" — приписывается Уинстону Черчиллю. Одна из самых известных его крылатых фраз, посвящённых этому периоду — "Никогда ещё в истории войн столь многие не были обязаны столь немногим". "Немногие" — это Королевские ВВС.

Дебора Бёрнс, вдова ветерана ВВС:

"Они в то время себя совершенно не считали героями. Они работали, выполняли свой долг. Мой муж записался в ВВС, потому что для него это было совершенно естественно — защищать свою страну. Уже позже их — абсолютно заслуженно — назвали героями за их огромный вклад в оборону страны".

Памятник лётчикам-истребителям, защищавшим Великобританию, так и называется: "Мемориал Немногих". Фигура в центре огромного пропеллера символизирует пилота, ждущего приказа на перехват. На чёрных плитах — имена почти трёх тысяч человек.

Патрик Тутал, почётный председатель благотворительного фонда Битвы за Британию:

"Очень хорошо, что существует этот мемориал в честь Немногих. Потому что если нам не напоминать, мы можем легко забыть. А повторения трагедий 80-летней давности нам точно не хотелось бы".

День победы в Битве за Британию отмечают 15 сентября: хотя операция длилась до поздней осени, британцы считают, что именно колоссальные сентябрьские потери заставили Люфтваффе свернуть в конечном итоге налёты на острова.