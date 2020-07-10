Эрдоган подписал указ о смене статуса Айя-Софии на мечеть

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о смене статуса собора Святой Софии на мечеть. "Наилучшие пожелания", - написал он в Twitter, опубликовав фотокопию указа. Ранее Государственный совет Турции - высший суд по административным делам - отменил постановление турецкого правительства 1934 года о присвоении стамбульскому собору статуса музея.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть.

Армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

Софийский собор в Стамбуле - памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть.

В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году здание было включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.