На следующей неделе, впервые за несколько месяцев, главы государств и правительств Евросоюза встретятся лицом к лицу в Брюсселе. Их саммит будет посвящён бюджету ЕС на следующие 7 лет и фонду экономического восстановления после пандемии объемом 750 млрд евро.

В пятницу председатель Евросовета назвал ряд предложений, связанных с этими финансовыми планами. По словам Шарля Мишеля, необходимо укрепить Союз и сделать его более сплоченным в период беспрецедентной глобальной неопределённости:

«Наша цель - не жечь деньги, наша цель – инвестиции и реформы, - сказал председатель Саммита. - Наша цель - преобразовать европейский проект с учётом проблемы климата, цифровых вызовов, а также сделать наш Европейский союз более устойчивым. Я хочу, чтобы Европа была лучше и крепче. Это наш долг перед всеми европейскими гражданами повсюду в Европе ".

Лидеры ЕС надеются к середине июля договорится о том, откуда взять на эти два планы 1,8 трлн евро. "Бережливые" Нидерланды, Австрия, Швеция и Дания утверждают, что они и так платят в общую казну слишком много.

Брюссельский экономист считает, что Мишель пытался их успокоить:

«Он подчеркнул, что "бережливая четвёрка" и Германия сохранят свои бюджетные льготы, - сказала Ребекка Кристи. – Это попытка сделать финансовую систему справедливой для всех её участников, эффективной и сбалансированной. Странам Евросоюза предстоит вместе проделать небывалую фискальную работу".

На брюссельской встрече лидеры ЕС будут также решать, как наказывать те страны-члены, которые постоянно проявляют неуважение к правилам и ценностям Евросоюза:

«Я предлагаю поставить обязательным условием верховенство права и честное управление, - сказал Мишель. - Квалифицированное большинство сможет принять решение о финансовых последствиях для стран-членов».