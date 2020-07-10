Мэр Сеула найден мёртвым

Тело мэра Сеула Пак Вон Суна было найдено в четверг через несколько часов после его исчезновения. В предсмертной записке, оставленной на рабочем столе в его резиденции, чиновник попросил прощения у семьи и завещал кремировать его.

"Прошу прощения у всех. Благодарю всех, кто был со мной в этой жизни. Прошу прощения у своей семьи, которой я принес только боль. Кремируйте мое тело и развейте прах над могилой родителей", - говорится в предсмертной записке градоначальника.

Тело 64-летнего мэра без признаков насильственной смерти обнаружили поздно вечером в четверг в лесном массиве на горе Пугаксан в центре Сеула после семичасовых поисков, в которых участвовали несколько сотен полицейских, собаки и специальные дроны.

Ранее тревогу забила дочь мэра, правоохранителям она сообщила, что, уходя из дома, Пак Вон Сун оставил записку, которая по своему содержанию напоминала завещание.

Корейские СМИ связывают случившееся с возможными обвинениями мэра в сексуальных домогательствах. По их данным, бывшая секретарь Пак Вон Суна подала на него соответствующий иск за день до его исчезновения. Девушка предоставила доказательства в виде переписки с мэром и заявила, что помимо нее есть другие жертвы. Она сообщила, что домогательства в форме навязчивых физических контактов и отправки непристойных сообщений в мессенджерах со стороны мэра продолжались с 2017 года. Согласно южнокорейским законам, после гибели мэра дело в его отношении автоматически прекращено.

Похороны Пак Вон Суна запланированы на понедельник, они продлятся пять дней в соответствии со специальным распорядком для погребения мэра. Обычно похороны в Южной Корее длятся три дня.

Пак Вон Сун, известный правозащитник, числился в рядах правящей Демократической партии "Тобуро" и с 2011 года дважды переизбирался на пост мэра Сеула. Многие считали его потенциальным кандидатом на президентских выборах 2022 года. Пак Вон Сун был крайне популярен среди жителей Сеула благодаря своим профессиональным и личным качествам.