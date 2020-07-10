Еврогруппу возглавит Паскаль Донохью

Министр финансов государственных расходов и реформ Ирландии Паскаль Донохью избран новым председателем Еврогруппы (совета министров финансов зоны евро). Об этом объявил на пресс-конференции, проходившей по видеосвязи, нынешний глава Еврогруппы португалец Мариу Сентену. Донохью вступит в должность на срок в 2,5 года, а первое заседание Еврогруппы под его председательством намечено на 11 сентября.

"Первоочередной задачей для меня станет выполнять обязанности председателя Еврогруппы конструктивным образом и попытаться облегчить принятие решений, которые должны быть воплощены в жизнь незамедлительно для того, чтобы мы смогли противостоять беспрецедентному кризису, связанному с COVID-19", - поделился своими планами Донохью, назначенный министром финансов Ирландии в июне 2017 года.

Помимо него на должность председетеля Еврогруппы претендовали министр экономических дел и цифровой трансформации Испании Надя Кальвиньо, а также министр финансов Люксембурга Пьер Граменья.

Срок полномочий Мариу Сентену, которого называли "финансовым Роналду", истекает 13 июля. Он возглавлял Еврогруппу с декабря 2017 года.

Еврогруппа – это неформальный совет министров финансов стран-членов еврозоны. Он собирается для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес для стран зоны евро. Особое внимание при этом уделяется координации экономической политики.