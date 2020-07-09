Тройной ров против коронавируса в Сибири

В Бурятии вокруг села Шулуты, закрытого на карантин из-за пандемии коронавируса, выкопали тройной ров. Таким образом местные власти попытались предотвратить распространение заболевания и помешать назойливым туристам и автолюбителям просочиться в населенный пункт, "Тункинский" национальный парк и на берег протекающей рядом реки Иркут. Вспышка коронавируса началась в селе в конце июня после проведения традиционного массового шаманского обряда.

Дора Хамаганова, пресс-секретарь районной администрации: "В начале было два рва прокопано трактором, а теперь еще и третий ров прокопан экскаватором. Потому что нашлись такие любители, которые закидывали бревна, объезжали вокруг села и проезжали к реке Иркут".

По последним данным, в селе, где проживают около 400 человек, выявлено 49 случаев заражения коронавирусом. Попасть в Шулуту теперь можно через единственный КПП, где круглые сутки дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора. Въезд разрешен только медицинским работникам и поставщикам продовольствия и медикаментов. По данным администрации района, путь на "свободу" сельчанам откроют только тогда, когда все заразившиеся полностью поправятся.