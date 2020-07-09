Крис Фрум покидает Ineos

Четырёхкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум покинет команду Ineos по окончании нынешнего сезона. "Контракт Криса заканчивается в декабре, и мы решили его не продлевать. Мы объявляем об этом раньше, чем обычно, чтобы положить конец слухам и позволить команде сконцентрироваться на предстоящем сезоне", - сообщил глава команды Дэйв Брэйлсфорд.

"Это были феноменальные 10 лет, мы многого добились вместе, и я всегда буду дорожить этими воспоминаниями", - признался Фрум, отметив, что при этом он сосредоточен на том, чтобы выиграть с Ineos самую престижную велогонку мира в пятый раз.

Наряду с четырьмя трофеями "Большой петли" в активе 35-летнего британца победы на "Джиро д'Италия" и "Вуэльте". Кроме того он дважды завоевывал бронзовые награды Олимпийских игр в индивидуальной гонке, а также стал бронзовым призером чемпионата мира в этой дисциплине.

Следующим и, возможно, последним этапом в карьере Фрума станет израильская команда Israel Start-Up Nation.