Европейский парламент подавляющим большинством проголосовал за реформу грузового автотранспорта. Так называемый "Пакет мобильности" интенсивно обсуждался в течение трёх лет.

Он предусматривает улучшение условий труда около трёх миллионов водителей, пресечение в отрасли нелегальной практики, а также наделение равными правами европейских перевозчиков.

Финский правоцентрист надеется, что конкуренция между ними будет более справедливой:

"Думаю, все выиграют, когда вступят в силу общие правила на нашем едином рынке, - добавила Хенна Вирккунен. - До сих пор разные страны-члены устанавливали свои собственные правила, и в результате наш рынок становился раздробленным".

В отношении Пакета мобильности мнения в Евросоюзе разделились по географическому признаку. Некоторые восточноевропейцы опасаются ограничения доступа к транспортному рынку для своих компаний, которые обычно предоставляют более дешёвые услуги и худшие условия труда, чем их западные коллеги.

Немецкий евродепутат не хочет, чтобы у водителей из его страны отбирали хлеб:

"Если вы создали компанию международных перевозок в стране А, где более низкие стандарты, но осуществляете их только в стране В с более высокими стандартами, то вы должны платить своим водителям по стандартам страны В. Где здесь ограничение? – задаёт риторический вопрос Исмаил Эртуг. - Может быть, это немного повысит ваши расходы, но в конце концов это будет правильно".

Уже до конца лета дальнобойщикам запретят спать в своих кабинах в ходе зарубежных рейсов. Они будут вынуждены возвращаться в страну своего происхождения не реже, чем раз в четыре недели, и сразу брать отпуск. Правила об оплате труда и доступе на рынок начнут применяться в 2022 году.