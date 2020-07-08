"День мировых лидеров" на саммите МОТ

"День мировых лидеров" прошёл в рамках глобального саммита Международной организации труда (МОТ). На встрече, которая проходит в режиме онлайн, обсуждаются проблемы, возникшие в странах в связи с пандемией и меры противодействия этим проблемам там, где уже приступили к процессу восстановления экономики и рынка труда. Выступившие в среду мировые лидеры сошлись во мнении, что для выхода из беспрецедентного кризиса нужен всеобъемлющий подход:

"Давайте внесём ясность, выбора между здравоохранением, работой и экономикой нет, они взаимосвязаны. Мы либо победим на всех фронтах, либо проиграем на всех", - задал тон дискуссии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

На прошлой неделе МОТ заявила, что перспективы глобального рынка труда во второй половине 2020 года являются "весьма неопределенными", и прогнозируемого восстановления будет недостаточно для того, чтобы занятость вернулась к допандемическому уровню уже в этом году.

"Чтобы заложить фундамент для восстановления, денежно-кредитная, фискальная и торговая политики стран должны быть интенсивными и двигаться в одном направлении. И это должно сопровождаться трудовой политикой и социальными инвестициями, чтобы никто не остался позади", - сказал глава Всемирной торговой организации Роберто Азеведу.

На глобальном саммите МОТ своё мнение о путях преодоления экономических и социальных последствий карантина высказывают не только мировые лидеры, но и представители работников, работодателей и профсоюзов. Одной из тем обсуждения стало и влияние технологического прогресса на социальное и трудовое законодательство.

"Будет крайне важно инвестировать в цифровые навыки и инфраструктуру, и мы должны тщательно продумать, как сделать так, чтобы быстрый рост в цифровом секторе привел к взаимной выгоде сообществ", - сказала глава международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По последним прогнозам мировая экономика сократится примерно на 5% в этом году, и почти 95% стран окажутся в худшем положении в 2020 году с более низким доходом на душу населения. Многие страны уже констатировали, что в первом полугодии сокращение рабочего времени оказалось значительно выше, чем ожидалось. Саммит МОТ завершит свою работу 9 июля.