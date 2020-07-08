Проевропейское выступление Ангелы Меркель в Брюсселе

Ангела Меркель высказалась за сотрудничество и солидарность стран Евросоюза и осудила его противников. Канцлер Германии, председательствующей сейчас в ЕС, выступила в брюссельском здании Европарламента.

Надетая на ней маска напоминала о серьезности коронавирусного кризиса. Меркель призвала депутатов как можно скорее утвердить план восстановления после пандемией и одобрить пакет грантов пострадавшим странам на 500 млрд евро.

«Мы не должны быть наивными. Во многих странах-членах враги Европы ждут, чтобы извлечь выгоду из этого кризиса, - сказала немецкий руководитель. - Мы должны показать всем, что нам лучше работать вместе в Европейском союзе. Мы должны продемонстрировать, что национализм означает не больший контроль, а меньший контроль. И только, действуя сообща, мы сможем защитить и укрепить Европу ".

Подавляющее большинство фракций выразили поддержку рабочей программы Совета ЕС во главе с Германией на следующие 6 месяцев, за которые должен быть принят общий бюджет.

При этом лидер либералов румын Дачиан Чолош посоветовал увязать финансирование стран-членов с соблюдением ими верховенства права:

«Сегодня слишком много европейских лидеров продолжают торпедировать европейский проект и его ценности, - сказал Чолош. - Идеальный пример, это венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который является членом вашей политической семьи, госпожа канцлер. Пора вам выкручивать руки тем, кто хочет повернуть ход истории. Настало время привести европейские фонды в соответствие с принципом верховенства права».

Немецкий левый Мартин Ширдеван призвал Ангелу Меркель увеличить доходы в общую казну Евросоюза, для начала, путём введения цифрового налога:

«Германия не должна блокировать важные проекты в Совете ЕС, - сказал Ширдеван. - Помимо цифрового налога, необходима отчетность по каждой стране Это очень важно для борьбы с уклонением от уплаты налогов крупными компаниями».

План восстановления ЕС будут обсуждаться на следующей неделе главы государств и правительств. А канцлер Германии уже сейчас старается найти между странами-членами компромисс:

«Этот кризис совершенно другой. Он не был создан какой-либо страной, этот кризис произошел от вируса, пришедшего ниоткуда, по ничье вине, он поразил каждую страну по-разному, - сказала Меркель депутатам. - Когда что-то подобное происходит, нужны соответствующие инструменты и ответы. Именно поэтому я прошу поддержать плана восстановления ".