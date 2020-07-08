Дом, напечатанный на 3D-принтере

В Бельгии с помощью трехмерного принтера создан первый в мире двухэтажный дом. Технологии 3D печати становятся неотъемлемой частью строительной отрасли во всем мире.

Архитектор Пит Вейлеманс (Kamp C) объясняет: "Этот дом построен следующим образом — вот здесь стены изогнуты, в другой части дома стены более ровные, а если присмотреться к структуре стены, то можно увидеть разные пласты".

Стены из бетона для дом площадью 90 кв.м. слой за слоем возводила автоматическая система. Весь процесс занял 15 дней. Представители строительной отрасли уже заинтересовались проектом.

"По оценкам специалистов, в результате такого строительства в атмосферу попадет на 50% меньше углекислого газа, к тому же экономия времени — колоссальная, строительство прошло огромными темпами", — говорит архитектор Пит Вейлеманс.

Напечатанный дом расположен в коммуне Вестерло провинции Антверпен. Он стал темой дипломной работы студентов университета прикладных наук Томаса Мора

"Мы получили уникальный опыт. Теперь мы можем завершить учебу с таким прекрасным конечным, осязаемым результатом. Этот дом существует, мы можем в него войти. Он здесь останется и все желающие могут прийти и посмотреть на него", — говорят студенты Йоханна и Антони.

Первый одноэтажный дом с помощью трехмерного принтера был построен два года назад во Франции, но тогда бетоном заполнили напечатанную в 3D структуру из полиуретана.

Новые технологии также означают, что на рынке появятся новые рабочие места в сферах программирования и создания строительных материалов.