США начали выход из ВОЗ

США во вторник официально уведомили ООН о своем выходе из Всемирной организации здравоохранения, которую Вашингтон обвиняет в несвоевременном реагировании на пандемию коронавируса. Таким образом, согласно процедуре, сам выход из ВОЗ ее крупнейшего донора наступит по истечении годичного периода, то есть 6 июля будущего года.

В мае Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с организацией, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом хозяин Белого дома в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая.

По версии Трампа, власти КНР и руководство Всемирной организации здравоохранения не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса. Вместе с тем в США многие критикуют самого Трампа за запоздалую реакцию на кризис.