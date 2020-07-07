"Принцип взаимности": Кремль отвечает Лондону

Россия ответит на введение Великобританией персональных санкций "по делу Магнитского". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации", - сказал представитель Кремля.

В посольстве России в Соединенном Королевстве отметили, что объявлению о санкциях, не будет способствовать улучшению российско-британских отношений, говорится в твите дипведомства.

Лондон ввел санкции против россиян, причастных, по мнению британских властей, к нарушениям прав человека. О вступлении в силу "поправки Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег объявил глава МИД королевства Доминик Рааб. Обращаясь к парламентариям он сказал:

"Эти санкции судебный инструмент, позволяющий преследовать нарушителей, не принося вреда другим людям, которые могли бы пострадать. Эти меры дают возможность вводить запрет на поездки (в Великобританию) и замораживание активов лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека. Они включают, во-первых, право на жизнь, которой угрожают посредством убийств и внесудебных казней. Во-вторых, право не подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, или наказанию. И в-третьих, право быть свободным от рабства, подневольного состояния, принудительного или обязательного труда".

В списке глава следственного комитета Александр Бастрыкин и еще 24 россиянина, которых Великобритания называет причастными к смерти Сергея Магнитского. Летом прошлого года Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил, что Россия нарушила права юриста британского инвестиционного фонда Hermitage Capital проходившего по делу об уклонении от уплаты налогов и умершего в 2009 году в СИЗО .