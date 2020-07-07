Театр "Ла Скала" вновь открылся после карантина

"Ла Скала" вновь открыт для зрителей. На протяжении четырех месяцев всемирно известный театр оперы в Милане был закрыт из-за эпидемии коронавируса.

Правда, теперь "Ла Скала" может принять гораздо меньше зрителей, чем раньше - всего около 600 человек вместо 2 тысяч. Причина простая - необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Официально новый театральный сезон начнется в сентябре. Как сообщила дирекция театра, уже выбраны произведения для исполнения - "Реквием" (для солистов, хора и оркестра) Джузеппе Верди и Девятая симфония Людвига ван Бетховена.

Первая композиция будет посвящена жертвам коронавируса, а вторая - символической победе над ним. Последнее неслучайно, поскольку четвертая часть симфонии - "Ода к радости" - стала гимном Евросоюза.