Театр "Ла Скала" вновь открылся после карантина

"Ла Скала" вновь открыт для зрителей. На протяжении четырех месяцев всемирно известный театр оперы в Милане был закрыт из-за эпидемии коронавируса.
Правда, теперь "Ла Скала" может принять гораздо меньше зрителей, чем раньше - всего около 600 человек вместо 2 тысяч. Причина простая - необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Официально новый театральный сезон начнется в сентябре. Как сообщила дирекция театра, уже выбраны произведения для исполнения - "Реквием" (для солистов, хора и оркестра) Джузеппе Верди и Девятая симфония Людвига ван Бетховена.
Первая композиция будет посвящена жертвам коронавируса, а вторая - символической победе над ним. Последнее неслучайно, поскольку четвертая часть симфонии - "Ода к радости" - стала гимном Евросоюза.
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