В Памплоне отменен забег с быками

Ни традиционного шествия с фейерверком Чупиназо, ни "энсьерро" - испанского национального обычая, когда толпа людей убегает по узкой улочке от разъяренных быков, ни пьянящей радостной атмосферы, которая из года в год наполняет улицы испанской Памплоны с первой до последней минуты Фестиваля Сан-Фермин, воспетого еще Эрнестом Хемингуэем... Впервые за долгое время в этом году из-за пандемии коронавируса мэрия столицы Наварры вынуждена была отменить традиционный июльский забег с быками Сан-Фермин. Чтобы узнать, как обстоят сегодня дела в Памплоне, мы связались с ее мэром Энрике Майя:

"Люди опечалены, ведь это так важно. С экономической точки зрения это означает, что мы не сможем заработать около 100 миллионов евро. Но этот шаг - проявление ответственности, потому что эта пандемия, этот коронавирус все еще здесь и он очень любит многолюдные встречи. А этот праздник всегда был именно таким, где люди собирались вместе, очень близко друг к другу".

В этом году не только в Испании, но и во всем мире из-за пандемии коронавируса люди остаются без привычных и любимых фестивалей и праздников - им остается лишь надеяться на лучшее, что скоро все будет, как и прежде.