Грецию призывают разъяснить обстоятельства смерти на её границе с Турцией двух мужчин: из Сирии и Пакистана. Исследовательская группа Forensic Architecture назвала «весьма вероятным» то, что сириец был застрелен греческими солдатами.

Инциденты произошли после того, как Турция открыла путь в Европу беженцам.

Еврокомиссар по миграции заявила, что эти дела не относится к её компетенции, но в них нужно разобраться:

"В первую очередь это обязанность греческих властей - следить за ситуацией и расследовать подобные сообщения, которые, я надеюсь, их беспокоят как и нас – сказала Илва Йоханссон. – Со своей стороны, я готова рассмотреть предложения о том, как мы можем обеспечить, чтобы страны-члены правильно наблюдали за своими границами".

Афины называют эти сообщения о стрельбе турецкой пропагандой. Греческий министр защиты граждан заявил об отсутствие доказательств того, что военные его страны открыли огонь по нелегалам:

"Сейчас все эти несчастные люди могут попасть в Европу только через Грецию после закрытия Ливии и Марокко, - сказал Михалис Хрисохоидис. - Но у нас не было случая подобного тому, о котором все говорят. Смерть молодого человека - это очень важный вопрос, и мы не можем так легко к этому относиться. Я слышал утверждения о существовании у нас каких-то снайперов, но у греческой полиции нет снайперов, она вообще никогда не применяла оружия. Использовалось только простые полицейские меры".

Ведомство ООН по делам беженцев также призывает Грецию расследовать многочисленные сообщения о том, что её местные власти встречают на границе страны мигрантов и беженцев и силой возвращают их в Турцию.

С начала марта в Грецию по морю и суше прибыло около 3000 желающих получить убежище в Евросоюзе. Это меньше, чем в предыдущие месяцы.