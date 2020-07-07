Евродепутаты обсуждают цыганский вопрос

В четверг в Европейском парламенте будет обсуждаться вопрос об улучшении условий жизни шести миллионов цыган (или рома). Это крупнейшее этническое меньшинство ЕС, находящееся в значительной социальной обособленности.

Глава Сети цыганских организаций считает, что вспышка коронавируса подчеркнула остроту этого вопроса:

«Мы рома, не имеем доступа к воде, основным услугам, продуктам питания, медикаментам, и мы не хотим, чтобы так оставалось, - сказала Габриэла Храбанова. - Пандемия показала, насколько нас оставили позади. Если не будет европейских инвестиций в конкретные проекты уже сейчас, то нам не удастся хорошо использовать бюджета ЕС на следующие семь лет "

Последний доклад Еврокомиссии о ходе интеграции цыган показывает, что 78% из них живут в переполненных помещениях, 50% не имеют в доме туалета или душа, 68% их детей рано бросают учебу, у 57% нет оплачиваемой работы.

Еврокомиссар по вопросам равенства Елена Далли, сообщила, что в октябре Брюссель опубликует новую стратегию по исправлению такого положения цыган:

«Стратегия будет лучше отражать разнообразие среди рома, уделять больше внимания борьбе с множественной дискриминацией цыганских женщин, молодежи, ЛГБТИ, лиц с ограниченными возможностями, мигрантов и рома без гражданства».

Недостаточным считает всё это немецкий евродепутат цыганского происхождения, призывающий Еврокомиссию создать механизм обеспечения прав этого меньшинства:

«Мы должны бороться с антицыганизмом и в парламенте тоже, - сказал Ромео Франц. - Когда вы не боретесь с антицыганизмом, у вас нет шансов реализовать стратегии по интеграции людей с цыганскими корнями. Тогда, как и в прошлом, наш народ не будет причастен к принятию решений, нас не будут спрашивать, и к нам будут применять патерналистский подход».

Но евродепутат из Болгарии опасается, что деньги, выделяемые для таких меньшинств из фондов социального развития, могут быть разбазарены без надлежащей борьбы с коррупцией:

«Так называемая Европейская прокуратура должна быть намного более заметна на местах, - сказал Ангел Джамбазки. - Миллиарды евро и единиц национальной валюты просто исчезли. Деньги пропали, и видимых результатов нет».