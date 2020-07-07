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Брюссельское бюро

Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз

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 Андрей Бекетов
Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз
Авторское право  Emilio Morenatti/AP2020
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Экономика Евросоюза в этом году будет переживать глубокую рецессию из-за вспышки коронавируса, несмотря на быстрые и всеобъемлющие антикризисные меры как на союзном, так и на национальном уровне. Об этом говорится в летнем прогнозе Еврокомиссии.

Согласно ему, экономика еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году. Экономика ЕС сократится на 8,3% в 2020 году и вырастет на 5,8% в 2021 году.

Таким образом, спад будет значительно сильнее ожидавшихся 7,7% для зоны евро и 7,4% для ЕС в целом. Рост в 2021 году также будет несколько менее устойчивым, чем прогнозировалось весной.

Влияние пандемии на хозяйственную деятельность в 2020 году будет более значительным, чем ожидалось, в связи с тем, что снятие карантинных мер происходит более медленными темпами, чем предполагалось в весеннем прогнозе.

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