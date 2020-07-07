"Хуже Великой депрессии" - прогноз ОЭСР по безработице

Из-за эпидемии коронавируса безработица в развитых странах может превзойти даже времена Великой депрессии. Вернуться к докризисному показателю удастся вернуться не раньше 2022 году. Такой прогноз содержится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития.

"Пандемия свела на нет весь прогресс, достигнутый на рынке труда за последнее десятилетие", - заявил глава ОЭСР Анхель Гурриа.

По словам экспертов, даже если ситуация будет развиваться на наиболее оптимистичному сценарию, уровень безработицы к концу текущего года вырастет сразу на четыре пункта и превысит отметку в 9%. Ну а в худшем случае этот показатель составит 12,6%.

Причем, как подчеркнул Гурриа эти цифры вовсе не отражают тех трудностей, с которыми столкнутся сотни тысяч и даже миллионы людей на рынках труда в странах ОЭСР. Наиболее существенный рост безработицы будет наблюдаться в США. Что же касается Европы, то это, в первую очередь, такие страны, как Франция, Италия, Испания - иными словами, страны, наиболее сильно пострадавшие от COVID-19.

В отличие от предыдущих кризисов, женщины в настоящее время в большей степени затронуты безработицей, чем мужское население. Исключение составляет, что лишь медицинская отрасль, поскольку две трети медицинских работников в мире женщины, включая 85% медсестер и акушерок.

Помимо женщин, вторая наиболее уязвимая группа - это молодежь. Особенно выпускники вузов, которые в ближайшие месяцы рискуют столкнуться с огромными трудностями по поиску работы.