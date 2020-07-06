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Австрия

Кто убил "Анзора из Вены"?

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 Кнарик Хачатрян
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Австрийская полиция на месте убийства
Австрийская полиция на месте убийства   -   Авторское право  ATORF
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Австрийская полиция расследует убийство гражданина России Мамихана Умарова. 43-летний чеченский блогер, просивший политического убежища в Австрии, был застрелен поздно вечером в субботу в пригороде Вены Герасдоррфе. Пуля попала ему в голову.

По подозрению в причастности к этому преступлению арестованы двое россиян 48 и 37 лет, также выходцев из Чечни. Один из них был задержан в Линце в ночь после убийства, другой - в воскресенье. Следователи выясняют, есть ли в деле политический подтекст.

Мамихан Умаров, известный также как "Анзор из Вены" и Мартин Бек, жил в Австрии с 2005 года и активно критиковал в интернете власти Чечни, в том числе лично главу республики Рамзана Кадырова. По собственным признаниям Умарова, он также в своё время воевал против России.

В последних выступлениях в интернете "Анзор из Вены" высказывал опасения за свою жизнь, утверждая, что чеченские власти заказали его убийство.

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