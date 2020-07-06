Европа борется с изоляцией жителей гор

Быть физически ближе к больным или изолированным людям в горных районах - вот задача, которую успешно реализуют участники европейского проекта, работающие в горном районе Валле-д'Аоста (Италия) и Тарантез (Франция). Специалисты адаптируют свою стратегию к меняющемуся санитарному контексту.

Отток молодежи, старение населения - вот главные социальные проблемы в европейских горных районах. Когда по провинции Валле-д'Аоста ударил коронавирус, на помощь жителям по обе стороны франко-итальянской границы пришли участники проекта, ориентированного на улучшение охраны здоровья и социальную инклюзию в этой горной местности.

В самые тяжелые недели эпидемии медсестры, помимо работы в больнице, навещали местных жителей на дому, проводили тестирование, успокаивали пациентов.

Среди активистов - Валентина. В 2018 году она ушла с работы в Англии и приехала сюда, чтобы принять участие в европейским проекте MisMI. Для нее здравоохранение - это не только лечение недугов, но и улучшение климата в обществе.

"Меня особенно интересовал новый подход к уход за людьми - в кругу семьи, в сообществах, по месту жительства", - рассказывает девушка.

Общий бюджет программы составляет без малого 2 миллиона евро. Полтора миллиона обеспечены по линии Европейской политики сплочения. Помощь по линии MISMI уже получили свыше 5 тысяч человек.

По словам координатора проекта Анны Кастильоне, избавить жителей горных районов от изоляции помогает телемедицина, но прямой контакт с профессионалами остается определяющим: "К запуску проекта нас подоткнули реальные потребности обитателей горных районов. Жизнь в горах не должна быть синонимом изоляции и одиночества, это опасно для людей, страдающих хроническими заболеваниями, для тех, кто относится к социально уязвимой прослойке для тех, у кого нет близких, готовых помочь в трудный момент".

У проекта, таким образом - две точки опоры - медицинская и социальная. Одной из самых востребованных услуг стали групповые вылазки в горы. В походах, которые возобновились в июне, приняли участие в общей сложности 600 человек.

Аида - аниматор. Она рассказывает: "Роль аниматора в таких мероприятиях крайне важна, он помогает участникам похода общаться, знакомиться. Профессионал определяет потребности и настрой этой социальной группы, он осуществляет координацию. Очень важно уметь выявить очевидные и неочевидные ресурсы в той или иной группы лиц".

На пике эпидемии коронавиурса житель долины Аоста , 68-летний Клаудио, почти 50 дней провел между жизнью и смертью. Любителей пеших походов, сегодня он говорит о новой философии жизни: "Теперь каждый новый день для меня - кусочек жизни, радость. Я ценю время, нахожу, что каждый новый день прекраснее предыдущего. Раньше мне не нравился дождь, к примеру, теперь я говорю: "Ты проживаешь еще один день!"