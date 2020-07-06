Патрик водит по Европе автопоезда уже 20 лет. Он из Бельгии, в которой сравнительно большая зарплата и хорошие условия труда. Его восточноверопейские коллеги соглашаются на меньшее и худшее. С ними западному дальнобойщику приходится делить дорогу и контракты на перевозку грузов.

"Это становится трудно, - говорит Патрик. - Много грузовиков, особенно из восточных стран. Они отбивают у нас хлеб. У нас не так много работы, как раньше".

Патрика наняла небольшая компания на окраине Брюсселя с парком из 20 фур. До 2004 она занимала удобную нишу на транспортном рынке и заслужила репутацию быстрой и надёжной. Но затем, после расширения Евросоюза на 8 бывших социалистических и советских стран, на дорогах стало больше машин, пробок и водителей.

"Шофёры хлынули с Востока, - говорит управляющий компании Ален Адрианс. - Там больше дешёвой рабочей силой, что создаёт несправедливую конкуренцию утвердившим себя перевозчикам из Бельгии".

Водители этой бельгийской компании зарабатывают в среднем 3500 евро в месяц минус налоги. В некоторых странах Восточной Европы эта сумма, если не считать командировочные, может быть в пять раз ниже. Между тем, её дальнобойщики проводят в пути по несколько месяцев, в основном в Западной Европе, спят обычно в кабинах.

Такая разнцам между Западом и Востоком может скоро измениться, и конкуренция стать более упорядоченной и справедивой. Европейский парламент проголосует на этой неделе за крупную реформу автотранспорта. Так называемый "Пакет мобильности" бурно обсуждается депутатами с 2017 года:

"Пакет мобильности вызвал раскол на два лагеря, - сказала француженка Карима Делли. - С одной стороны, государства и политики, выступающие за выравнивание социальных условий между странами-членами. А с другой - евродепутаты, которые за либерализацию правил".

Новые правила могут осложнит для европейских водителей работу за границей. Оплата их труда будет зависеть от её местного уровня. Дальнобойщики будут вынуждены возвращаться в родную страну каждые четыре недели, и им не будет разрешено отдыхать в своем транспортном средстве.

Наконец, компании должны будут доказать, что основная их деятельность происходит в стране, где они зарегистрированы. Их грузовики должны будут возвращаться на базу каждые 8 недель. В то время, как некоторые в ЕС приветствуют эти изменения, другие (в основном на Востоке) видят в них подрыв единого рынка и угрозу экономике:

"На транспортный сектор приходится около 6% польского ВВП, а будет ещё меньше, - говорит польский евродепутат Косма Злотковский. - Это повлияет не только на польское, но и на европейское хозяйство, потому что транспорт станет дороже".

В случае одобрения Европарламентом, правил для грузовых автомобилей начнут применяться через полтора года.