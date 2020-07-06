Детей боевиков ИГИЛ вывозят в Европу

После распада так называемого «Исламского государства” в прошлом году в Европу вернулись десятки родившихся в ней джихадистов. Некоторые из них содержались до этого в лагерях в северо-восточной Сирии.

В последние дни Франция и Бельгия приняли группы детей этих иностранных боевиков с матерями. Эти страны добиваются репатриации лиц, которых считает своими гражданами, даже если они радикализованы. Но учреждения Евросоюза обеспокоены здоровьем и благополучием перевозимых в его страны детей, в том числе малолетних, которые никогда в них не бывали.

«Европа должна проявить к этом проблеме скорее политический подход, - говорит адвокат семей репатриантов Николя Коэн. - У каждой страны будет своя система помощи детям, свои обязательстива по их защите. Но на европейском уровне этого не хватает. В Брюсселе не знают, что делать, когда дети окажутся здесь, никто не даже не понимает, как доставить их сюда. Существует разрыв между общими словам и и реальными делами. За прибывающими будет наблюдать судебная власть. Но требуется политическое решение их судьбы, а не юридическое ».

Курдские силы, управляющие лагерями в Сирии, призвали к репатриации всех иностранцев, которых они не могут удерживать неопределенное время в нестабильном регионе.

Бельгийский депутат Европарламента считает, что отдельные страны не могут по своему усмотрению вывозить их к себе, это нужно организовать на союзном уровне:

«По этому вопросу нет европейской координации, - сетует Саския Брикмонт. - Я добивалась её в течение года, учитывая ситуацию на месте, учитывая трудности в сборе юридических свидетельств. Страны ЕС должны практически сотрудничать не только в репатриации своих граждан, но и направляя экспертов на места и работая с местными властями".

Правозащитные организации заявляют, что маленьких европейцев оставлять в Сирии нельзя — это угрожает их психическому и физическому здоровью и может создать новое поколение джихадистов. Воинствующие исламисты часто распространяют изображения детей с оружием, подвергают их сексуальному насилию и заставляют убивать себя, осуществляя теракты.