Прощай, маэстро Морриконе!

Эннио Морриконе - один из самых известных и легендарных кинокомпозиторов современности. Он оставил неизгладимый след в истории музыки и кино. Маэстро скончался в понедельник в его родном Риме на 92-м году жизни.

За свою долгую карьеру он написал музыку к нескольким сотням фильмов и телесериалов производства Италии, Испании, Франции, Германии, России, США. Его творчество было отмечено множеством высоких наград, среди которых два "Оскара".

Эннио Морриконе: "Я думаю, что получить "Оскара" за свою карьеру или "Давида" (национальная кинопремия Италии "Давид ди Донателло") - это здорово, и это справедливая награда за работу. Но получить престижную премию за музыку всего к одному фильму - это большая редкость".

Своего второго и последнего "Оскара" в номинации "Лучшая музыка к фильму" Морриконе получил в 2016 году за работу над картиной режиссёра и сценариста Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".

Сегодня в соцсетях мир кино и поклонники творчества итальянского музыкального гения оплакивают его уход.

Алессандро Аватанео, кинорежиссер: "Его музыка всегда узнаваема, потому что у него особый развивающийся стиль, который постоянно меняется в каждом произведении. Я бы сказал, что он - Иоганн Себастьян Бах в музыке к фильмам. Он не боялся смешивать оркестровые инструменты с электрогитарой, свистом и необычными народными инструментами. Морриконе был бесконечной силой экспериментальной музыки".

Сам Маэстро говорил, что понял одну простую вещь: музыка в кино работает и запоминается, если это действительно музыка. Настоящая, с большой буквы.